Более 500 банок контрафактного энергетика изъяли на рынке в Гольяново

В торговом павильоне на территории столичного района Гольяново изъято более 500 банок контрафактного энергетического напитка. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ "Московская безопасность".

Жители района пожаловались на продажу поддельного тонизирующего напитка в павильоне рынка "Мандарин" на улице Монтажная. Подозрения граждан оправдались: специалист ГКУ "Московская безопасность" совместно с представителем бренда подтвердили факт нарушения.

29 сентября вместе с правоохранительными органами была организована проверка и весь товар с признаками фальсификата изъяли. Идет проверка, виновников привлекут к ответственности, сообщает АГН "Москва".

Ранее глава федерального правительства Михаил Мишустин подчеркивал, что меры поддержки российских производителей позволят существенно укрепить продовольственную безопасность России, а у граждан появится более широкий ассортимент качественных продуктов.

В Кремле между тем высказались о проблеме суррогатного алкоголя после трагических событий в Ленинградской области, где отравились свыше 20 человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "это из ряда вон выходящая авария", которая может стать поводом для систематизирования законодательства в соответствующей сфере.