ФСБ предотвратила теракты в синагогах

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты против еврейских культовых объектов в Ставропольском и Красноярском краях.

Преступления готовили сторонники запрещенной в России международной террористической организации под предлогом защиты интересов палестинцев, пострадавших в ходе военного конфликта с Израилем. Хотя на самом деле преступники планировали разжечь в России межнациональную рознь, чтобы спровоцировать беспорядки, аналогичные митингам в Дагестане в октябре 2023 года.

Задержаны три человека, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Так, в Красноярске были задержаны двое двоевыходцев из одной из стран Центрально-Азиатского региона". Они планировали взрыв на территории городской синагоги. Из их тайника изъяли прекурсоры для изготовления взрывчатого вещества и поражающие элементы.

В Пятигорске задержан еще один человек – он планировал поджечь здание Еврейской религиозной общины. Изъяты бутылки с зажигательной смесью, два ножа и средства связи

Возбуждены уголовные дела.