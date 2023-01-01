ФСБ предотвратила теракты в синагогах

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты против еврейских культовых объектов в Ставропольском и Красноярском краях.
Преступления готовили сторонники запрещенной в России международной террористической организации под предлогом защиты интересов палестинцев, пострадавших в ходе военного конфликта с Израилем. Хотя на самом деле преступники планировали разжечь в России межнациональную рознь, чтобы спровоцировать беспорядки, аналогичные митингам в Дагестане в октябре 2023 года.
Задержаны три человека, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Так, в Красноярске были задержаны двое двоевыходцев из одной из стран Центрально-Азиатского региона". Они планировали взрыв на территории городской синагоги. Из их тайника изъяли прекурсоры для изготовления взрывчатого вещества и поражающие элементы.
В Пятигорске задержан еще один человек – он планировал поджечь здание Еврейской религиозной общины. Изъяты бутылки с зажигательной смесью, два ножа и средства связи
Возбуждены уголовные дела.