В Европе продолжается масштабная подготовительная работа над так называемым специальным трибуналом против России. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

По утверждению политика, "мы готовы активировать передовую команду для подготовки всех необходимых составляющих для трибунала". Речь идет о правовых инструментах, инфраструктуре и персонале.

Берсе выразил надежду на то, что "вскоре станет возможным профинансировать этот первый шаг", однако он воздержался от обозначения конкретных сроков, поскольку этот процесс "не вполне в наших руках", сообщает "Лента.ру".

Ранее сообщалось, что всего две страны, входящие в Евросоюз, отказались поддержать инициативу об учреждении международного антироссийского трибунала, одна из них — Словакия. Депутат Европарламента от партии "Голос — социальная демократия" Бранислав Ондруш заявил, что "этот трибунал излишен, он лишь углубит раскол в отношениях с Россией и не приведет к миру".

До того посольстве России в США оценили высказывания сотрудников прежней вашингтонской администрации о поддержке создания специального трибунала против России. В дипломатической миссии подчеркнули, что подобные инициативы являются профанацией и не имеют никакого отношения к правосудию.