Глафира Тарханова рассказала о беде в семье

Глафира Тарханова считается одной из самых востребованных актрис в отечественном кинематографе. Ее график расписан на месяцы вперед. Причем она успевает не только сниматься, но и играть в театре. А когда есть свободное время, актриса проводит его с семьей. Напомним, что Глафира счастливо замужем за актером Алексеем Фаддеевым. Они воспитывают четырех сыновей и дочь.

А сейчас все внимание актриса уделяет отцу, у которого серьезные проблемы со здоровьем. О беде в семье Глафира рассказала в своем официальном телеграм-канале.

"У меня не совсем здоров папа (уже давно), но сейчас пришло время его спасать и взять все в свои руки..." - сообщила Тарханова.

Она рассказала, что сделала ремонт, чтобы улучшить условия жизни отца, сделать их более комфортными и подходящими. "Очень хочу, чтобы все мною задуманное получилось. Предстоит путь реабилитации и восстановления!" - объявила актриса.

Глафира подчеркнула, что ее жизнь не исключение, что она тоже сталкивается с проблемами и трудностями, которые требуют "затрат, решения и мощных усилий". "Иногда общение с родными дается тяжелее, чем с чужими и посторонними... Мы становимся по-настоящему взрослыми, когда берем ответственность за наших старших близких и родных", - заключила Глафира.