Премьер-министр Франции неожиданно подал в отставку

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке.

Бумаги уже на столе у президента Эммануэля Макрона, сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на официальные источники в Елисейском дворце. Французский лидер принял отставку.

Накануне Елисейский дворец объявил новый состав правительства. Большинство министров сохранили свои должности. Это вызвало критику со стороны как левых, так и правых партий.

Лекорню возглавил кабинет министров Франции чуть меньше месяца назад, сменив Франсуа Байру. Тем не менее, массовые протесты граждан, связанные с экономической политикой властей, продолжились.