"Недалекие европейцы" должны прочувствовать на себе, что такое опасность войны. Такое заявление сделал в понедельник, 6 октября, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о появлении в европейских городах неопознанных беспилотников.

Как отметил политик в своем Telegram-канале, объяснением паники вокруг "русских дронов" может быть любая из причин или их совокупность. Медведев привел пять примеров — от провокаций бандеровцев до "прямого засыла" БПЛА из России".

Однако какой бы ни была истинная подоплека происшествий с летательными аппаратами, главное не это, а чтобы европейцы "боялись и тряслись, как тупые животные в стаде, которых гонят на бойню", заявил Медведев. По его мнению, лишь тогда в Европе поймут, что такое война, а затем "оторвут головы своим уродцам типа Мерца и Макрона, которые зарабатывают бабло и политические очки на крови".

Ранее глава германского кабмина Фридрих Мерц заявлял, что "мы предполагаем, что Россия стоит за большинством таких полетов" беспилотников. Министр обороны ФРГ Борис Писториус, комментируя эту ситуацию, отмечал, что российский лидер Владимир Путин "очень, очень хорошо знает Германию" и знаком с "немецкими инстинктами", чем он якобы пользуется для "нагнетания страха".

Между тем доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Камкин указал на то, что Европа постепенно превращается в не очень приятное и не очень комфортное место для жизни, причем "это заслуга самого европейского политического класса".