Анатолий Кашпировский попал в больницу из-за рецидива рака

Анатолий Кашпировский экстренно госпитализирован в Москве. Сообщается, что у него внезапное ухудшение на фоне онкологического заболевания. Пока ему назначен курс лучевой терапии. Ближайшие недели 86-летний телепат будет проходить лечение.

"Он сейчас в санатории, разговаривать не может", - сообщили "Базе" в окружении Кашпировского.

Напомним, 36 лет назад советская тогда еще страна узнала имя Анатолия Кашпировского. Психотерапевт-гипнотизер появился на центральном телевидении осенью 1989 года и моментально стал звездой.

Его сеансы в эфире смотрели миллионы людей. На личные встречи было не попасть. А его знаменитое "даю установку" вошло в фольклор. Одни видели в нем целителя, другие - умного манипулятора. На какое-то время после оглушительной славы Кашпировский исчез со всех радаров. Но в последнее время снова появился и стал проводить свои сеансы.