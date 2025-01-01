Российско-индийские учения "Индра-2025" стартовали в Индии

Торжественное открытие российско-индийского учения "Индра-2025" состоялось в Индии. Об этом в понедельник, 6 октября, рассказали в Министерстве обороны России.

Основной целью учений является отработка взаимодействия подразделений России и Индии в борьбе с международным терроризмом, включая совершенствование тактики ведения контртеррористических операций.

Маневры будут проводиться на полигоне Махаджан до 15 октября, уточняет ТАСС.

В апреле российские и индийские военные проводили совместные маневры в Бенгальском заливе. Экипажи кораблей двух стран отработали тактическое маневрирование в составе совместных строев и провели артиллерийские стрельбы. В воздух поднимались палубные вертолеты.

В сентябре шесть государств, включая Индию, направили свои воинские контингенты для непосредственного участия в учениях "Запад-2025". Российский лидер и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин поблагодарил участников и отметил, что они смогли увидеть, как на основе опыта использования Вооруженных сил в современном вооруженном конфликте строит свою работу российская армия.