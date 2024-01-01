Удары, нанесенные российским ракетным комплексом "Орешник" по "Южмашу" в Днепропетровске в ноябре 2024 года в рамках спецоперации, стали "сверхважным показателем технологического отставания" Украины. Такое признание сделал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Вспоминая атаку "Орешника" почти годичной давности, Залужный отметил в статье для украинского портала "Милитарный", что "использование такого типа вооружения предназначено для доставки как ядерных зарядов, так и баллистических ракет в обычном снаряжении" (цитата по ТАСС).

Наряду с этим экс-главком ВСУ признался, что Украина "в ракетно-космической отрасли, мягко говоря, отстает". Это создает "огромную проблему зависимости от стран-партнеров и политической ситуации у них", причем если украинские власти продолжат полагаться на иностранную помощь, "это также создает риски для автономности и оперативности".

Ранее глава венгерского кабмина Виктор Орбан указывал на утрату Украиной суверенитета и ее зависимость от зарубежных спонсоров. Политик отказал нынешним украинским властям в праве "вести себя так, как будто она (Украина) суверенное государство".

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупреждал, что Украина доведена до катастрофы, а впереди неизбежно маячит крах государственности из-за того, что украинские власти "признали своими хозяевами англосаксов и взялись исполнить неблагодарную роль тарана против России".