Ольга Дроздова объяснила, почему ушла: "Я поняла, что не прощу себе"

Четыре года назад актриса Ольга Дроздова покинула театр "Современник". С тех пор она не играет на сцене и не снимается в кино. Актриса занялась преподаванием. В новом интервью она рассказала, почему приняла решение уйти из профессии и стать педагогом.

Дроздова подчеркнула, что не разочаровалась в актерстве, просто так сложились обстоятельства, что в один период сразу много всего навалилось: проблемы со здоровьем у ее матери и у родительницы ее супруга, актера Дмитрия Певцова, затем умерла Галина Волчек, потом свекровь Ольги, следом стала уходить и ее мать. К тому же, начал добавлять проблем и сын Елисей.

Ольга поняла, что не справляется, ее стало мучить чувство вины. "У меня было много вопросов к себе… Ну как же так? Вот они уходят… А что я не сделала для мамы? Где я была? Елисей тогда вошел в самый прекрасный возраст противостояния со всеми близкими. И я поняла, что не прощу себе, если буду в это время репетировать. Я поняла, что без меня там хорошо, а тут нехорошо", - объяснила Дроздова в программе "Мой герой".

В настоящее время она является деканом театрального факультета Института современного искусства в Москве и ничуть не скучает по актерству. "Я так благодарна Господу за своего рода лоботомию. Я смотрю на сцену, радуюсь за тех, кто на ней, но вот самой так же не хочется", - призналась актриса.