Российские военные освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области.

Село взяли бойцы группировки "Север" в результате своих активных наступательных действий, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

В зоне действия группировки противник потерял за сутки более 160 военных и восемь единиц техники. Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

Наши бойцы нанесли поражение трем бригадам ВСУ в Харьковской области и четырем - в Сумской области.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее подразделения "Южной" группировки войск освободили село Кузьминовка в ДНР.