Кремль оценил позицию Трампа по продлению ДСНВ

Россия приветствует позитивную реакцию президента США Дональда Трампа на предложение российского лидера Владимира Путина продлить действие договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ). Такое заявление сделал в понедельник, 6 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России предложил Соединенным Штатам соблюдать ограничения, предусмотренные ДСНВ, в течение еще года. Американская сторона тянула с ответом почти две недели, но в итоге позитивно высказалась об инициативе Москвы.

Песков отрицательно ответил на вопрос, направлял ли Белый дом сигналы Москве по дипломатическим каналам на тему ДСНВ, но положительно высказался о заявлении Трампа. По словам представителя Кремля, "это уже дает основание для оптимизма в том плане, что США поддержат эту инициативу президента Путина", сообщает "Интерфакс".

Ранее Дмитрий Песков, говоря о предложении по ДСНВ, предупредил, что мир находится на пороге ситуации, когда можно остаться без каких-либо документов, регулирующих область стратегической стабильности и безопасности. Политик процитировал Бальзака в контексте продления ДСНВ.

При этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что ДСНВ-3 не привел к снижению риска ядерной войны из-за позиции Соединенных Штатов и их союзников. Они решили "формально сохранять ядерный паритет с Россией и в то же время вести против нас необъявленную войну с применением безграничных санкций, а потом и своего оружия и специалистов".