Нет никаких оснований обвинять Россию в ситуации с дронами в Европе. На это указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, многие европейские политики склонны во всем винить Россию, причем они делают это безосновательно и огульно.

Дмитрий Песков посоветовал политикам в Евросоюзе "расширить кругозор", вместо того чтобы связывать с Россией каждый запуск беспилотника, сообщает ТАСС.

Этот комментарий последовал за заявлением зампреда российского Совбеза Дмитрий Медведева о том, что объяснением паники вокруг "русских дронов" может быть любая из причин или их совокупность. Политик заявил, что в любом случае главное в инцидентах с БПЛА над Европой — то, что недалекие европейцы" должны прочувствовать на себе, что такое опасность войны.

При этом в венгерской прессе появились публикации о том, что Киев готовит провокацию — БПЛА "Герань", завезенные еще 16 сентября на Яворовский полигон в Западной Украине, собраны и ждут отмашки, когда киевский режим инсценирует атаку "российских дронов" на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии.