"Тепло и с любовью": Песков рассказал, как внуки поздравят Путина с днем рождения

Президент России Владимир Путин отметит свой день рождения в рабочем режиме.

7 октября, во вторник, глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, посвященное текущим вопросам, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Кроме того, у Путина завтра состоится несколько международных разговоров, передает РИА Новости. Есть у президента и личные планы.

"Внуки поздравят дедушку, как всех дедушек - тепло и с любовью. Планы есть личные, но мне известно о рабочих", - подчеркнул спикер Кремля.

7 октября Владимиру Путину исполнится 73 года. Нашему президенту часто приходится совмещать праздник личный праздник с рабочими встречами. В прошлом году в свой день рождения Путин встретился с лидерами СНГ на специальном заседании. Остаток дня глава государства предпочитает проводить с семьей.