Сергей Собянин и Вячеслав Володин посетили уникальный центр "Профессии будущего"

Сегодня на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" открылся центр "Профессии будущего". Это уникальный комплекс с практико-производственными площадками. На них всё, как на реальных фабриках и заводах. Поэтому соискатели в кратчайшие сроки могут освоить самые востребованные специальности или повысить квалификацию. Ну а студенты будут проходить практику в новом центре. Как в нем всё устроено, сегодня показали мэру Москвы. Вместе с ним экскурсию провели председателю Госдумы и руководителям фракций.

У станции столичного метро "Печатники" появился двойник - здесь все, как на настоящей станции подземки. Отличие лишь в том, что на виду - вся техническая часть, которая обычно скрыта от пассажиров.

"На данный момент я занимаюсь установкой и регулированием датчика провисания ступеней. Это служит для безопасности, прежде всего, чтобы пассажирам ничего не угрожало", - отметил Сергей, студент второго курса колледжа Московского транспорта.

Все механизмы - настоящие. Это самый большой цех нового Центра практического обучения "Профессии будущего" на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" в столичном районе Печатники. На тысяче квадратных метров - все службы московской подземки - турникеты, досмотр багажа, пост диспетчеров и тренажер автоматики и телемеханики движения поездов.

Здесь обучаются будущие слесари-электрики, диспетчеры и дежурные по станции. В новом центре взрослые могут освоить современные профессии и повысить квалификацию максимум за 3 месяца, а студенты колледжей - пройти практику. Уникальную площадку сегодня осмотрели мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты. На четырех этажах - более пяти тысяч единиц техники и оборудования для самых востребованных профессий. Аналогов в России нет.

"Ценится профессионализм - это сочетание навыков: работа на современной технике и практика. У вас практика – 70%, техника самая современная, навыки нарабатываете, теорию проходите, она достаточна. Хотите потом получать высшее образование, вы это можете сделать, потому что у вас база уже будет наработана", - отметил Володин.

Здесь готовят специалистов самых востребованных направлений - в промышленности, транспорте, сфере услуг, IT и строительстве. Это портные, лифтеры, сантехники, операторы станков. Кстати, во фрезеровщики идут даже девушки.

Гостям предложили разные виды кофе и блюда высокой кухни - на территории центра есть даже свой ресторан, и не только. Эта учебная зона полностью имитирует пятизвездочный отель: здесь есть ресепшн и номера трёх категорий. Будущие администраторы и горничные полностью погружаются в профессию - учатся искусству общения с гостями, стандартам уборки и обслуживания на уровне лучших мировых гостиниц.

Всего в центре можно получить 75 специальностей, трудоустройство гарантировано.

"У нас на рынке больше всего востребованы люди со средним профессиональным образованием, которые умеют работать на станках, в пищевой отрасти, в туристической отрасли, IT среднего специального образования. Спрос на таких специалистов на рынке труда составляет 75 процентов", - отметил Собянин.

Планируется, что в Центре "Профессии будущего" ежегодно будут готовить 15 тысяч квалифицированных специалистов, которые получат лучшую работу.