На Московских центральных диаметрах запущена сотая "Иволга"

Камеры наготове, щелчки фотоаппаратов. Киевский вокзал встречает яркую и современную "Иволгу" последнего четвертого поколения. С моделью электропоезда москвичи познакомились больше года назад, но в такой черной ливрее видят его впервые. И это эксклюзивная раскраска только для одного состава.

Такую брутальную раскраску "Иволга" получила не случайно. Это юбилейный сотый состав, выпущенный на Тверском вагоностроительном заводе. Событие важное, а значит, внешний вид поезда должен соответствовать.

"Мы разработали индивидуальную окраску и экстерьер этого электропоезда. Благодаря матовому черному цвету окраска получилась строгая, это придало особый статус этому электропоезду", - отметил Михаил Куприянов, заместитель генерального директора по технической политике ООО "ТМХ-ПТР".

В соцсетях электропоезд уже прозвали "Черной мамбой". Ничего общего с ядовитой змеей у него, кроме цвета, конечно, нет. Но, кажется, имя уже прижилось в народе. Первые пассажиры с этим не согласны. Им по душе другие сравнения.

Дизайн салона в "Черной иволге" тоже необычный. Материалы подобраны на контрасте темно-серого и бирюзового цвета. А в остальном - все без изменений. С технической точки зрения состав ничем не отличается от других поездов четвертого поколения.

Здесь все сделано для удобства пассажиров. В каждом вагоне теперь вместо четырех дверей - шесть, чтобы люди могли быстро заходить и выходить на нужной остановке. Широкие проходы - тесно точно не будет. Специально для двухколесных придумали парковку. А еще есть климат-контроль, беспроводная подзарядка для гаджетов и даже пеленальные комнаты для мам с детьми. Высочайший уровень комфорта, к которому уже давно привыкли пассажиры.

"Иволга" последнего поколения полностью собрана в России из отечественных материалов.

"Над поездом работает более 75000 человек по всей стране", - рассказал Виктор Кальщиков, начальник дирекции МЦД Департамента транспорта г. Москвы.

И сегодня "Иволга" - пример того, что столичный транспорт не только соответствует всем мировым стандартам, но и опережает их. Ну а юбилейную, сотую "птичку" теперь можно увидеть на МЦД-4.