К одинокой самке японского журавля в Центре воспроизводства Московского зоопарка приехал жених

К одинокой самке японского журавля, живущей в Центре воспроизводства Московского зоопарка, наконец-то приехал жених.

Едва деревянную переноску поставили на землю и открыли дверцу, путешественник, пятясь, тут же вышел на свободу. Потом разбежался, расправил крылья... Но так и не взлетел - отвлекся на молодую красавицу. Не помешало даже долгое путешествие из родного Красноярска.

Журавлю по кличке Цуруми два года, и он вполне готов стать отцом семейства. Эти крупные и грациозные птицы с характерным бело-черным оперением - на грани исчезновения. В Японии к ним относятся крайне бережно, называя "священными".