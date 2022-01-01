Франция лишилась пятого премьера за два года

К журналистам Себастьян Лекорню шел как на эшафот. Его британскую коллегу Лизз Трасс, в должности премьера она проработала рекордно коротких 45 дней, в 2022-м сравнивали с салатом, у которого срок годности побольше будет. Яркую метафору для весьма блеклого, а главное рекордно короткого премьерства Лекорню придумать не успели.

26 из 27 дней премьерства Лекорню формировал кабинет министров. Точнее, вместо того, чтобы менять персонал, занимался перестановкой кроватей. Пытался договориться с левыми, потом с правыми. А в итоге остались одни макронисты – 80% чиновников из старого правительства. С кем их только не сравнивали – с процессией призраков или героями известной картины Теодора Жерико "Плот Медузы". Вот и приплыл.

Премьеров Макрон меняет как перчатки. За два года это уже пятое французское правительство. И лишь Элизабет Борн удалось продержаться дольше 12 месяцев. Ушла на фоне скандала с президентской пенсионной реформой, приняв весь удар на себя. Перед Лекарню тоже стояла весьма нетривиальная задача – урезать социальные расходы и объяснить французам, почему им станет хуже, а далекой Украине надо помогать.

"Ужиная с дьяволом, даже самой длинной ложкой, все равно не останешься в выигрыше. Настоящий виновник этой катастрофы — Эмманюэль Макрон. Именно он несет за это ответственность. Поэтому я предлагаю его отстранение от должности", - заявил Николя Дюпон-Эньян, лидер партии "Вставай, Франция".

Президентский рейтинг недавно пробил очередное дно – 19%. Но в отставку Макрон не собирается. Мол, полон сил и намерен проработать до конца срока. А вот парламент распустить может. Правда, в 2023-м это не сработало. Президентская партия тогда утратила абсолютное большинство. А страна погрузилась в политический кризис.

Елисейскому дворцу французы больше не верят. Первое место, по недавним соцопросам, у партии "Национальное объединение".

"Я призываю Макрона распустить Национальное собрание, ибо мы пришли к концу пути. Нет никакого решения, и завтра его не появится. Следовательно, единственное мудрое решение в этих обстоятельствах - это вернуться к урнам для голосования и позволить французам определить направление для страны", - сказала Марин Ле Пен, депутат Национального собрания Франции.

Правда, сама Ле Пен, согласно решению суда, в выборах участвовать не может. Да и Макрон, считают эксперты, вряд ли будет рисковать. Попытается усадить в кресло премьера еще одну политическую марионетку. Впрочем, скамья запасных в Елисейском дворце становится все короче.