Правительство выделит 700 млн рублей на медпомощь жителям приграничья

Правительство направит более 700 миллионов рублей на оказание медицинской помощи жителям Курской и Белгородской областей, которые сейчас оказались за пределами родных регионов. Об этом заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Глава кабмина подчеркнул: федеральное финансирование позволит медицинским организациям без каких-либо ограничений и проблем предоставлять людям из приграничных районов лечение в рамках обязательного медицинского страхования.

Также на совещании обсудили обновление парка автомобилей скорой помощи в регионах и, в частности, в республике Коми.