Правительство выделит 700 млн рублей на медпомощь жителям приграничья

Правительство направит более 700 миллионов рублей на оказание медицинской помощи жителям Курской и Белгородской областей, которые сейчас оказались за пределами родных регионов. Об этом заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Глава кабмина подчеркнул: федеральное финансирование позволит медицинским организациям без каких-либо ограничений и проблем предоставлять людям из приграничных районов лечение в рамках обязательного медицинского страхования.
Также на совещании обсудили обновление парка автомобилей скорой помощи в регионах и, в частности, в республике Коми.
"Чтобы поддержать этот регион, правительство дополнительно выделило четверть миллиарда рублей на закупку более 60 специальных машин отечественного производства, которые оснащены высокотехнологичным оборудованием. все они должны быть приобретены до конца текущего года и будут направлены туда, где они особенно необходимы. В те организации первичного звена, которые испытывают повышенную нагрузку, а также для обеспечения работы реанимационных бригад. Эта мера будет способствовать более оперативному реагированию на обращения местных жителей за неотложной помощью", - отметил Мишустин.