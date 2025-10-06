Максим Галкин* пошел на крайние меры

Стало известно, что покинувший в 2022 году Россию Максим Галкин*, который в свое время был одним из самых успешных и востребованных артистов в отечественном шоу-бизнесе, а теперь вынужденный колесить с гастролями по зарубежным странам, чтобы заработать лишнюю копейку, пошел на крайние меры.

Сообщается, что артист продал свой люксовый раритетный автомобиль Bentley Arnage. Юморист владел редкой машиной более 20 лет. А в марте Галкин* внезапно выставил ее на продажу. Вскоре у нее сменились госномер и собственник, передает РИА Новости.

Отметим, что таких автомобилей по всему миру менее пяти тысяч штук. Стоимость каждой варьируется от 2,3 миллионов до 4,5 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что юморист может лишиться самого ценного. Речь идет не о его роскошном замке в подмосковной деревне Грязь и не о прочих материальных благах. Артист может остаться без собственного имени.

Дело в том, что Роспатент получил запрос на отмену правовой охраны товарного знака "Максим Галкин"*, зарегистрированного на ликвидированное предпринимательство. В случае положительного решения ведомства, право на этот бренд может перейти к другому лицу.

*признан иноагентом на территории России