Нобелевская премия по медицине присуждена за исследования иммунитета

В Стокгольме стартовала традиционная нобелевская неделя — в понедельник, 6 октября, объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии или медицины.

Как сообщили в Нобелевском комитете, награду присудили Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и Симону Сакагути за исследования в области иммунитета. Этих ученых отметили "за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности".

Вопросы иммунной защиты организма приобрели особое значение после пандемии коронавирусной инфекции. Главный санитарный врач России подчеркивала, что он перешел в разряд сезонных заболеваний — вероятность возвращения пандемии COVID-19 крайне мала, поскольку возбудитель заболевания мутировал и адаптировался к популяции.

Тем временем российские ученые разработали набор реагентов, который позволяет выявлять 25 различных вирусов, включая грипп, ОРВИ и коронавируса. Это первый зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики. Немаловажно и то, что все компоненты для этого теста производятся в нашей стране.