Россияне смогут увидеть красивейшее осеннее суперлуние

Одно из красивейших суперлуний смогут наблюдать жители России в ночи на 7 и 8 октября. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Как отмечают ученые, очередное полнолуние, которое можно будет наблюдать две следующие ночи подряд. В это время Луна будет находиться в полной фазе и приблизится к Земле на минимальное расстояние, из-за чего будет казаться особенно крупной и яркой.

Хотя разница в размере Луны по сравнению с обычным полнолунием составляет лишь 13%, суперлуние может оказаться ярче на 25% и более, сообщает "Регнум".

В сентябре тысячи россиян практически по всей смогли наблюдать полное лунное затмение. Процесс растянулся на несколько часов, пока Земля не оказалась ровно между Солнцем и своим спутником, закрыв его от света. Для наблюдателей с Земли Луна окрасилась в багровый цвет — поскольку солнечные лучи огибали Землю, терялась голубая часть спектра.

Еще одно красочное природное явление, которое смогли увидеть жители России в сентябре, — северное сияние. Этим непривычным для средних широт зрелищем россияне обязаны магнитным бурям после возмущений на Солнце.