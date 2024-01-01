Десятки россиян остались без отдыха за границей из-за недочета в загранпаспортах

Десятки россиян остались без отдыха на заграничных курортах из-за недочета при заполнении загранпаспорта — наложения текста в некоторых графах.

Как сообщает SHOT, в начале сентября некоторые граждане России получили заграничные паспорта, в которых соответствующий текст написан не строго под графами "пол", "гражданство", "дата выдачи", а прямо на них. На паспортном контроле обладателям документов заявили, что такие паспорта недействительны.

В числе государств, в которые не пустили россиян с такими дефектными паспортами, — Турция, ОАЭ, Таиланд. В других случаях туристов пропускали в страны, но проблемы возникли в отелях во время сканирования документов при заселении.

Еще в 2024 году на портале "Госуслуги" появился сервис "Жизненная ситуация". Он, в числе прочего, помогает восстановить утерянные или испорченные документы — например, загранпаспорт. В кабмине подчеркивали, что услуги, необходимые людям в определенных жизненных ситуациях, оказывают в цифровом формате комплексно.

Между тем загранпаспорт стал единственным документом, необходимым гражданам России для поездки в Китай — заработал безвизовый режим. На китайской таможне также попросят заполнить карту туриста. Кроме того, рекомендуется иметь при себе свидетельства о забронированной гостинице, медицинскую страховку и забронированный обратный билет.