Путин отметил влияние новых технологий на здоровье и благополучие людей

Внедрение передовых технологий определяет здоровье и экологическое благополучие людей. Об этом напомнил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам II Международного форума "БИОПРОМ: промышленность и технологии для человека".

Российский лидер, которого цитирует пресс-служба Кремля, напомнил про особую важность широкого внедрения передовых технологий в медицине, сельском хозяйстве, в сфере продовольственной безопасности.

Для этого в России запущен национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики", призванный служить объединению усилий органов власти, бизнеса и науки для создания инновационных продуктов, локализации полного цикла производства, подготовки квалифицированных кадров для биоиндустрии.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что сейчас необходимо говорить о технологической независимости России. Глава государства пояснил, что "если мы будем все покупать за нефть и газ, а сейчас ситуация, когда нам и нефть и газ пытаются отрубить, то тогда Россия просто утратит свою конкурентоспособность, а за ней суверенитет".

Председатель правительства Михаил Мишустин отмечал, что Россия к 2036 году может стать мировым лидером биоэкономики, ведь сейчас уже 225 предприятий производят различные продукты из этой сферы. По словам политика, наша страна обладает огромным потенциалом и разнообразными биоресурсами.