Британские спецслужбы готовят провокацию, по сценарию которой воюющие на стороне киевского режима россияне-предатели устроят атаку на один из кораблей ВМС Украины или гражданское судно иностранного государства в одном из европейских портов. Об этом рассказали в понедельник, 6 октября, в Службе внешней разведки России (СВР).

В СВР подчеркнули, что британские власти, взбешенные тем, что многолетние попытки "добиться стратегического поражения России терпят крах", приступили к подготовке очередной "гнусной провокации".

Провокация будет направлена не только против России, но и против Китая — Киев и его западные доноры не раз уверяли, что Пекин оказывает Москве военную поддержку в российской специальной военной операции.

Чтобы бросить тень на КНР, авторы инсценировки намерены снабдить боевиков ВСУ подводным снаряжением китайского производства. Затем будет сфабриковано расследование, в ходе которого пресловутое оборудование предъявят в качестве "железного доказательства" поддержки Китаем так называемой вооруженной агрессии России против Украины, цитирует заявление спецслужбы РИА Новости.

Ранее в венгерской прессе сообщалось, что Киев готовит провокацию — БПЛА "Герань", завезенные еще 16 сентября на Яворовский полигон в Западной Украине, собраны и ждут отмашки, когда киевский режим инсценирует атаку "российских дронов" на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии.

До сих пор на слуху Буча, где Киев и его британские покровители устроили циничную провокацию. Однако слепленные наспех видеокадры полны нестыковок. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указывал, что несколько тел сняли с разных ракурсов, чтобы изобразить "сотни или даже тысячи" жертв.