Чернышев постепенно приходит в себя после смерти Заворотнюк: вышел в свет с тремя детьми

Звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня", актриса Анастасия Заворотнюк скончалась полтора года назад. Ее муж, фигурист Петр Чернышев, практически каждый день приходит на могилу любимой. Это единственное место, где его можно встретить помимо работы. Спортсмен буквально закрылся от мира. Младшая дочь артистки Мила в сентябре пошла в первый класс, на линейку ее отвела сестра Анна.

Однако в близком кругу утверждают, что постепенно Петр Чернышев приходит в себя и возвращается к обычной жизни. Падчерица Анна Заворотнюк в своем официальном телеграм-канале опубликовала несколько фотографий, из которых следует, что семейство отправилось в один из крупнейших развлекательных центров в стране. Примечательно, что вместе с Анной и Петром отдыхали Мила и Майкл, сын Анастасии Заворотнюк от второго брака, который ведет крайне закрытый образ жизни.

"Всё красивое, светится, шумит, кругом радость, сахарная вата, детский визг и взрослые, которые забыли, что им за 30. Мила сейчас в каком-то особенно смешном и чудесном периоде, полностью сама одевается, экспериментирует. В этот раз надела себе "митенки"... из рукавов, которые отрезала от какого-то платья. Ходит теперь в них гордо, как будто так и задумано! Провели день как в мультфильме. Было очень тепло, весело и душевно", - рассказала Анна.

На одном фото Петр Чернышев даже улыбается. Комментаторы рассыпались в комплиментах и добрых пожеланиях семье. Некоторые отметили, что подрастающая Мила растет внешностью в отца, а вот Анна и Майкл очень похожи на мать.