Путину доложили о ситуации в сферах сельского хозяйства и экологии

Владимир Путин принял в Кремле заместителя председателя правительства Дмитрия Патрушева. Вице-премьер доложил президенту о ситуации в сферах сельского хозяйства и экологии.

В области охраны природы за последние годы удалось добиться значительных улучшений. Площадь новых лесов достигла почти 8 миллионов гектаров. Уже несколько лет их появляется больше, чем исчезает в результате пожаров и промышленного производства.

Успешно реализуется программа очищения от вредных отходов крупных мусорных полигонов. Подготовлена программа оздоровления особо значимых рек - Волги, Урала и Ангары. Позитивную картину демонстрирует и сельское хозяйство. Несмотря на засуху, урожай зерновых на десять процентов больше, чем в прошлом году. На особом контроле правительства - поддержка производителей.