Матвиенко предложила обязать трудоспособных безработных платить взносы за ОМС

Оплата медицинского страхования за неработающих россиян остается "чувствительным моментом", требующим решения. На это указала в понедельник, 6 октября, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Политик напомнила, что "среди них немало людей трудоспособного возраста, которые якобы не работают и, соответственно, не платят никаких взносов за свое медицинское обслуживание". Возмущение спикера Совфеда вызвали "молодые, здоровые, работоспособного возраста", которые нигде не работают, поскольку "это теневая занятость либо просто не хотят работать".

Матвиенко предложила "скорректировать подходы" и подумать над тем, чтобы обязать трудоспособных неработающих россиян оплачивать самим себе обязательное медицинское страхование (ОМС) из расчета 45 тысяч рублей в год, ведь речь идет про "небольшие такие, не колоссальные средства".

Председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что речь не идет о людях, имеющих проблемы со здоровьем или иные препятствия к тому, чтобы работать, сообщает "Интерфакс".

В августе глава федерального правительства Михаил Мишустин рассказал, что кабмин выделит дополнительное финансирование на высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках ОМС, прежде всего для пациентов со сложными диагнозами. Сохранение населения и укрепление его здоровья остается одной из национальных целей развития России, подчеркивал премьер-министр.

Тем временем депутат Госдумы Михаил Матвеев выступил за то, чтобы услуги по родовспоможению в российских родильных домах были для мигранток платными. Он напомнил, что за последние пять лет регионы Российской Федерации потратили более 66 миллиардов рублей на оказание экстренной медицинской помощи иностранцам, включая роды.