В кабмине не заметили значительных скачков цен на продукты

В России не зафиксированы значительные скачки цен на продукты питания. Об этом заявил в понедельник, 6 октября, заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев.

Вопросы сельского хозяйства и агропромышленного сектора вице-премьер обсуждал с главой государства Владимиром Путиным.

Патрушев заверил, что внутренний российский рынок "у нас продолжается развитие аграрного экспорта", с учетом этого продолжается развитие аграрного экспорта, сообщает ТАСС.

В августе глава думской фракции партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов призвал российское правительство с 1 сентября до Нового года заморозить цены на продукты первой необходимости. Депутат подчеркивал, что "повышать цены дальше уже просто недопустимо".

В Кремле отмечали, что президент России Владимир Путин отслеживает ситуацию вокруг цен на жизненно важные продукты, в том числе на хлеб. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что "тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента, и он постоянно обсуждает ее с правительством".