82-летняя Екатерина Шаврина рассказала о молодом муже

Весной стало известно, что 82-летняя Екатерина Шаврина счастлива с мужчиной, который гораздо моложе нее. Она его называет своим супругом, не прячет, но и не выставляет напоказ. О своей личной жизни известная артистка предпочитает не распространяться, однако вопросов на эту тему не избегает.

Так, в новом выпуске программы "Ты не поверишь!" Екатерина Шаврина сообщила, что ее возлюбленный Александр — хороший человек. "Чем муж балует? Чем надо, тем и балует. Я сама выбираю мужчин, не надо ему ничего делать. Я все равно выберу того, кого мне хочется", - категорично заявила певица.

Также Шаврина заявила, что внешность избранника для нее не важна — если что, "потом сама подкорректирует". А еще исполнительница не требует от мужа дорогих подарков. Она продолжает "работать как волк", потому что привыкла сама обеспечивать себя и родных.

"Как только я брала подарок какой-то, этот человек потом не отставал от меня. Машина? Нет. У меня есть своя", - отрезала Екатерина Шаврина.

Отметим, что певица ведет крайне закрытый образ жизни. Однако артистка продолжает работать: гастролирует по российским городам, а недавно приняла участие в проекте на белорусском телевидении.