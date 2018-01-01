Кросс "Быстрый пес" провели в Битцевском лесу

Перед забегом Киану требует лакомств. Ему три года, и он бежит кросс уже в третий раз. Правда, на победу настроен не так решительно, как его хозяйка Тамара.

Кросс "Быстрый пес" в парке "Битцевский лес" проходит с 2018 года, весной и осенью. Хозяева и собаки бегут в паре. Участвовать могут все - порода, размер, возраст и уровень подготовки не имеют значения. Пятилетняя мареммо-абруццкая овчарка Нюся - тоже впервые на старте.

"Я сама занимаюсь бегом с этого сезона, это стало семейным увлечением, вот решили приобщить наших меньших", - говорит хозяйка.

А Ульяна Фаорина недавно преодолела дистанцию московского марафона - 42 километра. Теперь впервые бежит в команде с двухлетней Дэйзи. Она - партнер не только в кардио, но и силовых тренировках Любительница на ручках посидеть.

Спокойную Луну супруги Станислав и Анна забрали из приюта. Теперь они - настоящая команда. Даже костюмы одинаковые.

Участники стартуют группами - под веселый лай соперников. В этом году с погодой повезло - никакой грязи и луж. Преодолевать такую дистанцию - одно удовольствие даже для самых миниатюрных пушистых бегунов. Трасса - это грунтовая тропа протяженностью 2 километра, и уже через несколько минут участников у финиша встречают болельщики, многие пришли семьями. Время, за которое хозяева и их четвероногие друзья преодолели дистанцию, фиксируют специальные датчики, но главное здесь, безусловно, участие. И с каждым годом желающих все больше.

"В этом году принимают участие около 300 человек, которые бегут с собаками. Мне кажется, что это единение со своими четвероногими друзьями на почве бега - это очень классно", - говорит Дмитрий Тарасов, директор кросса "Быстрый пес".

Победители получили кубки и призы. И абсолютно все участники - памятные медали, множество позитивных эмоций и новых знакомств.