В Госдуме призвали втрое увеличить оклад солдат-срочников

Денежное довольствие для военнослужащих срочной службы в России необходимо увеличить как минимум в три раза. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Михаил Делягин.

Политик напомнил в обращении к главе Минобороны Андрею Белоусову, которое цитирует "Газета.ру", что даже с учетом планируемой 2025 году индексации оклад для солдат и сержантов на срочной службе составит 2492 рубля — этого явно недостаточно даже удовлетворения минимальных потребностей.

Срочники не в состоянии купить на эти деньги даже предметы личной гигиены или заменить износившиеся элементы обмундирования, подчеркнул депутат.

Делягин призвал подумать над возможностью увеличения оклада солдат-срочников до 7500 рублей либо до соответствующей доли в прожиточном минимуме трудоспособного населения России. Это не только поможет военнослужащим по призыву обеспечить хотя бы минимальные потребности, но и поможет поднятию престижа службы в армии, подытожил политик.

Ранее сообщалось, что в ходе предстоящего с 1 октября осеннего призыва планируется призвать в ВС России 135 тысяч человек — это максимальный показатель с 2016 года, когда число призывников составляло 152 тысячи. В Госдуме объяснили, что это связано с плановым развитием армии и формированием новых частей, но никакого отношения к СВО не имеет.

Президент Владимир Путин, комментируя возможность привлечения срочников к спецоперации, подчеркивал, что необходимости в этом нет. Глава государства отметил, что для участия в СВО набор контрактников и добровольцев идет "неплохо".