США решили купить у Украины технологии производства дронов

Киев предоставит Вашингтону технологии производства беспилотных летательных аппаратов. США планируют сделку с Украиной, сообщает портал Semafor.

Переговоры по подготовке сделки о дронах сейчас уже идут в Вашингтоне при участии украинских чиновников. Отмечается, что в рамках соглашения Киев может получить до нескольких миллиардов долларов.

Издание приводит отчет Джеймстаунского фонда. В нем сказано, что Украина, якобы, сейчас обладает самым инновационным оборонным сектором в мире. С момента начала спецоперации отрасль выросла на 350% и стала "мировой столицей беспилотных летательных аппаратов. Вероятный следующий шаг, по мнению экспертов – "стаи" беспилотников с искусственным интеллектом, а не одиночные дроны, для каждого из которых требуется оператор.