Меган Маркл бросила Гарри после проваленной попытки воссоединиться с королевской семьей: принц раздавлен

Принц Гарри в сентябре впервые за полтора года встретился с отцом. Карл III пригласил сына в свою резиденцию, налил ему чаю, послушал жалобы и выпроводил назад в США. Беседа длилась меньше часа и не принесла принцу результата, на который он считывал.

Вернувшись в Америку, Гарри пожаловался, что во дворце некие люди в серых костюмах все ему испортили. Отец не стал слушать обещания принца и даже пригрозил ему, что детали их разговора не должны попасть в СМИ. Таким образом Карл III показал, что все еще не доверяет сыну.

Интересно, что Гарри пытался разжалобить отца. Он привез в Кларенс-Хаус фотографию в рамках — на снимке изображены принц Арчи и принцесса Лилибет. Внучку король еще ни разу не видел вживую.

"Гарри явно хочет попытаться увеличить свою популярность в Великобритании и навести кое-какие мосты, но это оказывается гораздо сложнее, чем он ожидал. Возможно, принц беспокоится, что это безнадежное дело и все попытки помириться с отцом пойдут прахом. Для Гарри это тяжело. Как вы примиряетесь со своим отцом, когда беспокоитесь, что в этом замешаны другие люди, которым вы не можете доверять?" — заявил OK! королевский биограф Дункан Ларкомб.

После возвращения Гарри в Калифорнию неожиданным образом повела себя Меган Маркл. Герцогиня Сассекская оставила мужа с детьми дома, а сама полетела в Париж на показ Balenciaga. До этого бывшая актриса два года избегала поездок в Европу.

"Гарри раздавлен неудачей во дворце, а Меган так легко его бросила. Она явно что-то замышляет", — заявил инсайдер Daily Express.