Певец Александр Панайотов о завершении карьеры: "Стоит ли игра всех этих свеч?!"

Александр Панайотов прославился после того, как принял участие в музыкальном шоу "Народный артист". Он не стал победителем, но дошел до финала. Спустя десять с лишним лет артист вышел на сцену в телепроекте "Голос". Но и там не стал победителем. Лишь недавно Панайотов выиграл, когда снова рискнул, приняв участие в программе "Маска".

Певец не скрывает, что работает в различных музыкальных шоу ради популярности и известности. Несмотря на обилие работы, множество поклонников, уважение коллег, Александр Панайотов то и дело думает о завершении песенной карьеры. Сомнения то и дело терзают артиста.

"Мне кажется, что нет такого творческого человека, который бы не задумывался об этом: нужен ли ты кому-то, стоит ли игра всех этих свеч?! Не сочтите это за кокетство. Это очень важно для творческого человека: слышать и знать, что тебя ждут. На этом топливе и держусь пока..." - признался Панайотов "Миру новостей".

Отметим, что Александр Панайотов считается одним из самых закрытых артистов на отечественной эстраде. О своей личной жизни он предпочитает не распространяться. Однако известно, что певец женат. Супруга Екатерина является его менеджером. Таким образом пара проводит почти все время вместе.