В Крыму растет производство мидий

Эти рыбаки в шутку называют себя аргонавтами. Их самоходная платформа носит имя мифологического греческого корабля - "Арго". Маршрут судна, конечно, намного короче – всего 500 метров от берега, зато добыча ничуть не хуже, чем золотое руно - главные деликатесы черноморского побережья – устрицы и мидии.

Вот так выглядит настоящий морской огород. А под этими буйками - грядки, своеобразная гирлянда. Натянут трос, к нему прикрепляются коллекторы, а на них цепляются мидии и начинают расти. Урожай можно собирать уже через 3 года. На каждой верёвке вырастает до 60 килограммов.

Василий Рудаков решил заняться аквакультурой, когда вышел на пенсию. Бухту Капсель под Судком выбрал неслучайно.

"Здесь в период Советского Союза была мидийная ферма, и она себя хорошо зарекомендовала, плюс я поднимал исторические документации, научные среды, со старожилами разговаривал, здесь и состав воды, и течение, и все соответствует именно выращиванию мидии", - пояснил Василий Рудаков.

Один из таких старожилов - Владимир Васильев. Еще мальчишкой он собирал моллюсков с прибрежных скал и валунов. Говорит, что сегодня это все та же дикая черноморская мидия, только лучше.

"На каждом пляже, где был костер – лежала жестянка, на ней готовилась всегда мидия. Она растет в море, а ту, которую мы собирали, она была и с песочком, и с жемчугом, а это чистейший продукт", - говорит Владимир Васильев.

Раньше эти деликатесы росли на каждом причале. Но их популяцию серьезно уменьшил рапан, который в середине прошлого века проник в Черное море из Тихого океана на днище судов. Здесь у него не было врагов, зато было много пищи. Сегодня хищный моллюск тоже промысловый вид. А численность мидий и устриц постепенно восстанавливают на фермах Краснодарского края, Севастополя и Крыма. Спрос огромный, отрасль перспективная, есть и господдержка.

"Одна из форм поддержки, ключевая, которую мы видим, это на рыбопосадочный материал, которая позволяет нашим предприятиям купить икру, либо малька и соответственно вырастить. Вторая форма поддержки, которую мы рассматриваем, в разработке - это компенсация на недополученную выгоду", - отметил Денис Кратюк, министр сельского хозяйства РК .

Сейчас в Крыму 25 мидийно-устричных хозяйств и еще более сотни предприятий, которые занимаются аквакультурой. Год от года объемы продукции растут на 5-7 процентов. Помимо моллюсков, это карп, белый амур и толстолобик. Теперь фермеры думают про импортозамещение устриц, которых выращивали из французских мальков, и норвежской форели.

"Запланировали сделать свой питомник устричный. Разработали проект, все готово. Дальше мы планировали выращивание ценных пород рыбы. У нас есть условия здесь на нашем участке. Мы будем выращивать, планируем, форели, 300 тонн", - отметил Василий Рудаков.

Развитие аквакультуры сегодня называют стратегической отраслью. Это и продовольственная безопасность, и экология. Те же мидии - настоящий фильтр мирового океана и одновременно деликатес.