ВС России второй раз за сутки нанесли удар по инфраструктуре Чернигова

Критическая структура Чернигова второй раз за день подверглась удару ВС России. О мощных прилетах сообщил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Какие объекты на этот раз стали целями атаки, не уточняется. После утреннего ракетного удара, как сообщает украинская пресса, в городе наблюдается масштабный пожар.

Ранее подполье сообщило об ударах по Чернигову и пригородам. Гремели взрывы, поступали сведения о работе ПВО. Были зафиксированы повреждения гражданских объектов. Целями ударов стали промышленные предприятия, ангары с техникой, тренировочные базы и пункты сбора ВСУ.