Россиян предупредили об активности клещей вопреки похолоданию

Несмотря на понижение температуры воздуха, активность клещей в России сохраняется — это требует внимательности и бдительности граждан.

Как завил Роспотребнадзор в своем Telegram-канале, нельзя забывать о профилактике клещевых инфекций в осенний сезон. Отправляясь на природу, рекомендуется надевать закрытую одежду светлых тонов и ходить по тропам, а не по траве. Помогут и специальные репелленты.

После прогулки нужно тщательно осмотреть себя, детей и домашних животных. Если найден клещ, его надлежит аккуратно удалить, продезинфицировать место укуса, а самого клеща сохранить в чистой емкости для лабораторного исследования.

В сентябре, который выдался в столичном регионе преимущественно теплым и солнечным, специалисты зафиксировали новую волну активности клещей. Тогда людей предупреждали, что очередное нашествие может продлиться до ноября.

Клещи являются распространителями опасных инфекционных заболеваний. Инфекционист Елена Кузнецова отмечала, что в стране возросло количество клещей, зараженных риккетсиозом. Их впервые стало больше, нежели клещей — переносчиков боррелиоза.