Звезда "Дома-2" Мария Круглыхина выходит замуж в третий раз: что известно о ее женихе

Мария Круглыхина с третьей попытки нашла свое счастье. Многодетная мамочка снова выходит замуж, но на этот раз уверяет, что ей попался порядочный мужчина.

Бывшая участница "Дома-2" призналась, что во время поездки в Санкт-Петербург получила от возлюбленного предложение руки и сердца. Маша и Алексей гуляли по крышам города, когда мужчина встал на одно колено и протянул кольцо. Круглыхину так захлестнули эмоции, что она прокричала: "Да!"

Мария рассказала, что с женихом знакома давно, но чувства вспыхнули лишь в этом году после того, как Алексей пришел ей на помощь. "Я застряла по обыкновению в одном из сугробов, и никто из друзей не смог вытащить мою машину из засады. Мой друг позвонил Леше, и он как-то быстро приехал и мигом справился. Спросила как отблагодарить, услышала лишь в ответ: „Свечку за здравие поставьте“… Поставила! Что-то теплое зашло тогда в сердце, но подумала, что показалось, просто еще не время было близкому знакомству", — призналась звезда телестройки.

Позже Маша часто видела мужчину в храме или просто на улицах Дивеева, где она теперь живет. "Даже кумом моей близкой подруги оказался, и она не раз предлагала нам свидание устроить. Но у Господа же все вовремя бывает…Хотя позже стало любопытно что за один и тот же мужчина встречается куда бы я ни делась", — поделилась Круглыхина.

А летом Алексей пришел на праздник к друзьям Марии. Тогда и завязался их роман. Маша говорит, что с женихом у нее очень много общего. "Одного года рождения, похожие судьбы, много схожего, а главное, что душа выбрала" — отметила экс-участница "Дома-2".

Напомним, Маша Круглыхина прославилась, когда пришла на "Дом-2" вслед за своим возлюбленным Сергеем Палычеем Адоевцевым. Парочка много скандалила, но в итоге они сыграли свадьбу на телешоу. Мария родила от первого мужа дочь, но Палыч запил, брак рухнул. Позже девушка встретила второго супруга Михаила, от него родила еще дочь и сына. Но мужчина отобрал у Круглыхиной жилье и выставил ее с детьми на улицу, так утверждала сама Маша.