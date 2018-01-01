Россия вышла в мировые лидеры трансплантации с применением биопринтера

Наибольшее количество пациентов в мире, которым трансплантированы объекты, напечатанные на биопринтере – в России. Об этом на сессии международного форума "Биопром" заявил соучредитель 3D Bioprinting Solution Юсеф Хесуани.

По словам Хесуани, Россия вышла в мировые лидеры по трансплантации с применением технологии биопринтера. Только в части восстановления утраченного слуха выполнены процедуры 40 пациентам. Технология трансплантации успешно применяется как для гражданских лиц, так и для российских военнослужащих, получивших ранения при выполнении задач СВО, передает ТАСС.

Собеседник агентства напомнил, что еще в 2018 году российские ученые создали и отправили на орбиту первый в мире биопринтер, который позволяет печатать в условиях микрогравитации. Компания проводит в космосе эксперименты в области трехмерной биопечати, которая позволяет создавать ткани и органы для восстановления утраченных функций организма.