Отряд кораблей Северного флота завершил дальний поход по Арктике

На главной базе Северного флота сегодня торжественно встречали отряд боевых кораблей. В Североморск экипажи вернулись из дальнего похода по Арктике.

Большой противолодочный корабль "Североморск", десантный "Александр Отраковский", танкер "Сергей Осипов", буксирное судно "Памир" в экспедиции провели два месяца. От Земли Франца Иосифа до Северной земли прошли свыше 10 тысяч миль.

Провели учения по защите островных и континентальных территорий, а также по обеспечению безопасности морского судоходства. Североморцы достойно показали себя в ходе участия в совместном стратегическом учении "Запад – 2025", осуществили высадку морского десанта на необорудованное побережье в Арктике.

На родном берегу моряков встречали родные, близкие. На торжественном построении отличившиеся военнослужащие получили ведомственные награды и грамоты. А командирам по флотской традиции вручили жареных поросят.