Зеленский придумал хитрый план для вступления Украины ЕС

Владимир Зеленский знает, как обойти вето Венгрии для вступления Украины в ЕС. Надо просто изменить процедуру принятия в Евросоюз. С таким предложением украинский лидер выступил на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схофом.

Зеленский уверен, что Украина будет в Евросоюзе с венгерским премьером Виктором Орбаном или без него. И этому поможет изменение процедуры. Премьер-министр Венгрии, по словам главы киевского режима, просто тормозит этот процесс.

По словам Зеленского, есть только два пути. Либо Украина и ЕС рассматривают изменение процедуры вступления, чтобы обойти вето Венгрии, либо страны усилят давление на Орбана для снятия блокировки. Ранее стало известно, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить процедуру голосования по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, передает РИА Новости.