Полина Диброва прокомментировала скорую свадьбу с Романом Товстиком: вот что сказала

Полина Диброва официально развелась с мужем. Стал свободным и Роман Товстик. Теперь ходят слухи, что бизнесмен и модель готовятся к свадьбе, при чем торжество пройдет с небывалым размахом.

Светская львица Алена Кравец, которая живет рядом с Дибровыми и Товстиками, даже узнала подробности грядущего праздника. "Свадьба обязательно будет, причем более пышная и богатая, чем была у каждого из них. Они обязательно покажут недругам и завистникам, что счастливы и любимы", — рассказала Алена.

По словам Кравец, такое торжество за пару месяцев не подготовить, поэтому свадьбу проведут в 2026 году. "Пока есть время успеть сшить платье подруги невесты", — поделилась светская львица.

Эти слухи прокомментировала Полина Диброва. Бывшая жена телеведущего открестилась от знакомства с Кравец, и удивилась, что та знает такие детали о ее свадьбе. "Здорово, что Алена так осведомлена. Но мы с ней не знакомы", — заявила Полина в беседе с "Комсомольской правдой".

Адвокат Дибровой Марина Дубровская тоже высказалась о грядущем торжестве. "Счастья молодым. Надеюсь, на свадьбе выступит группа "ЗаVисть", — добавила она.

Напомним, что "ЗаVисть" — проект, который в сентябре представили Катя Гордон и Лера Кудрявцева. Поющий юрист защищала Елену Товстик, когда та столкнулась с предательством мужа.