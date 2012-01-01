Суд арестовал имущество экс-замглавы Росгвардии на 25 миллионов рублей

Имущество бывшего первого замглавы Росгвардии Виктора Стригунова на сумму в 25 миллионов рублей арестовано. Решение принял суд во время закрытого заседания – о таком формате ходатайствовала защита высокопоставленного офицера.

Как сообщает ТАСС, Стригунов был задержан и арестован в Москве в июле 2025 года. В первой инстанции срок ареста ему продлили до 30 ноября. Возбуждено уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере.

По данным СК, сумма взяток, которые получил Стригунов, превысила 66 миллионов рублей. Взятки он получил в период с 2012 по 2014 год от представителей коммерческих организаций. Бывши й замглавы Росгвардии оказывал им общее покровительство при выполнении многомиллионных госконтрактов на строительные работы.