Запад признал Макрона "хромой уткой"

Эмманюэля Макрона назвали "хромой уткой". Президент Франции неспособен навязать свою политику разрозненному парламенту страны, пишет британская газета The Times.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню из-за критики оппозиции подал Макрону прошение об отставке. Это произошло на следующий день после оглашения обновленного состава правительства, в котором из 18 мандатов 13 достались представителям прошлого кабмина. Лидеры оппозиционных партий потребовали отставки правительства, а некоторые - роспуска парламента и отставки Макрона.

Французского лидера заметили прогуливающимся в одиночестве по набережной в Париже через несколько часов после объявления об отставке едва назначенного правительства. Эксперты издания считают, что у Макрона, чьи президентские полномочия истекают в 2027 году, есть три варианта дальнейших действий. Он может назначить нового премьер-министра, провести парламентские выборы либо же добровольно уйти в отставку.