Симоньян рассказала, как после развода с Хмельницкой Кеосаян заботился о первой семье

Тигран Кеосаян скончался 26 сентября. На похоронах режиссера Алена Хмельницкая утешала Маргариту Симоньян. Многих поразило, что бывшая жена так печется о вдове. Но, как призналась журналистка, соперницами они с Аленой никогда не были, а Тигран сделал все, чтобы его дети и бывшая супруга не держали на него зла.

По словам Симоньян, даже когда они с Кеосаяном начали жить вместе, мужчина каждое утро навещал младшую дочь. Маргарита этому не препятствовала, даже наоборот, восхищалась своим мужем.

"Мы с Тиграном уже жили вместе, я беременная ходила. И каждое утро Тигран перед работой ездил кормить Ксюшу завтраком. Так было до тех пор, пока у Алены не наладилась личная жизнь, не появился другой мужчина. Тогда ежеутреннее появление Тиграна в доме бывшей жены стало не очень этично", — призналась Симоньян в шоу "Однажды".

В одном из интервью режиссер объяснял, что развод — не повод забывать о женщине, с которой прожил годы, и тем более не повод исчезать из жизни детей. Кеосаян всю свою жизнь был убежден, что ответственность мужчины не заканчивается там, где начинается новая любовь. Мол, настоящему мужчине важно сохранить достоинство и человечность даже в непростых ситуациях.

Напомним, свои последние дни Тигран Кеосаян провел в больнице, куда попал в декабре прошлого года. Режиссер был в коме, но семья не оставляла его ни на день.