Инспекторы МАГАТЭ сообщили об обстрелах ЗАЭС

Руководство Запорожской АЭС объявило о двух обстрелах станции на расстоянии 1,25 километров от периметра объекта. Это подтвердили инспекторы Международного агентства по атомной энергии: по их данным, команда МАГАТЭ слышала несколько раундов "входящих и исходящих" артиллерийских обстрелов неподалеку от площадки АЭС.

Инспекторы агентства заявили, что артиллерийские обстрелы способствуют росту рисков ядерной безопасности на станции. Тем более учитывая, что на АЭС уже почти две недели нет внешнего электроснабжения.

Ранее в руководстве станции заявили, что положение на Запорожской АЭС, около двух недель работающей в автономном режиме без внешнего энергоснабжения, серьезное. В то же время, ситуация под контролем специалистов, для поддержания безопасности задействованы все необходимые ресурсы, передает ТАСС.