Политолог Орлов объяснил причины политического кризиса во Франции

Почему правительство Лекорню пало так быстро? Пойдет ли президент Макрон ради создания более устойчивого кабинета на союз с правой или левой оппозицией? И можно ли ожидать изменений во внешней политике Парижа?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

"Лекарню был предсказуем, не опирался на масштабные группы влияния, не мог апеллировать к оппозиции, как это делал еще его предшественник Байру. Это ослабляет позиции и политического центра страны в целом, и Макрона - в частности. Но делает ли его это "хромой уткой"? На мой взгляд, пока нет. Потому что Макрон еще не задействовал для коррекции курса те ресурсы, которые у него есть", - сказал эксперт.

