Пропавшую Анну Цомартову встретили в Турции: спокойно прогуливалась по рынку и не скрывала лицо

Два года назад после соревнований в Каспийске пропала студентка университета МВД и спортсменка Анна Цомартова. Девушка вышла прогуляться и исчезла.

Первая версия о том, что спортсменка утонула, так и не подтвердилась, а родители и друзья не прекращают поиски. Они уверены — Анна жива. На то, что Цомартова спланировала побег, указывает ряд знаков. Близкие девушки считают, что ее завербовали.

Отец Анны признался, что перед исчезновением она стала много рассуждать о красивой жизни — мечтала о дорогих машинах, гаджетах. Но тогда родители предупредили, что если девушка планирует строить карьеру в органах (она училась в институте МВД), заработать большие деньги в этой сфере получится вряд ли. Теперь, вспоминая те беседы, Цомартов считает, что перед дочерью открылась какая-то возможность, кто-то пообещал ей приличную сумму.

Родители Анны не исключают, что она могла стать жертвой шантажа и угроз, поэтому решила сбежать. Они по-прежнему верят в то, что их дочь жива и находится за границей. Тем более, что очень похожую на Цомартову девушку несколько месяцев назад видели в Дубае. Мать студентки Диана даже летала в Эмираты, пыталась сама найти Анну, но все было тщетно.

Теперь девушку невероятно похожую на Цомартову встретил российский турист в Турции. Она спокойно гуляла по рынку, не пыталась прятать лицо, но когда мужчина понял, что перед ним вероятно пропавшая студентка, девушка уже затерялась в толпе. Он даже не успел сделать фото.

Турист, который представился Михаилом, написал Диане, что возможно видел ее дочь. Цомартова попросила мужчину сообщить о произошедшем в полицию, таково правило — кто видел пропавшего человека должен сам связаться с правоохранителями. Михаил не отказал, написал во все инстанции, которые могут помочь вернуть Анну домой.

Диана говорит, что мужчина вызвал доверие. Родные надеются, что турецкая полиция подключится к ситуации, а пока просят всех неравнодушных жителей Турции помочь в поиске, рассылают ориентировки, на которых изображена Анна.

"Да, я сразу поняла, что он порядочный. Но и сам сожалеет, что не успел сделать фото. И все сделал, чтобы как-то помочь", — поделилась мама студентки, отметив, что она ждет ответа от властей Турции и надеется, что там начнутся поиски ее дочери.