Стало известно о новых подвигах российских военнослужащих

Минобороны представило новых героев СВО.

Гвардии рядовой Илья Широков и его отделение в ходе разведки попало под вражеский обстрел. Илья отдал подчиненным приказ занять укрытие, а сам продолжил вести наблюдение и, определив координаты огневых точек ВСУ, передал их на пункт управления. Орудия противника были уничтожены.

Младший сержант Сергей Береснев, выполняя задачу по обороне опорного пункта, заметил приближение группы вражеских штурмовиков и вступил в бой с неприятелем. Из реактивного пехотного огнемета "Шмель" Сергей ликвидировал до пяти боевиков. Понеся существенные потери, противник отступил.